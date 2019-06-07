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Полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Конотопе

Начальник Конотопского отделения полиции отстранен от службы, водитель, находившийся за рулем, задержан.

Полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Конотопе
Фото: Львівська область онлайн

В Конотопе Сумской области 7 июня произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Около 18:30 автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части совершил наезд на 10-летнего мальчика, информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что полицейский-водитель немедленно вызвал "скорую" и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь.

На месте происшествия работают руководитель ГУНП в области, представители подразделения внутренней безопасности, кадрового аппарата, следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Работники ГБР выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ребенок доставлен в больницу, где ему предоставляется необходимая помощь, работники полиции помогают пострадавшему мальчику лекарствами.

По словам начальника ГУНП области Николая Лушпиенко, событие будет расследовано объективно и беспристрастно.

По приказу руководителя полиции Сумской области, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сообщила, что мальчик, которого сбил служебный автомобиль полиции, двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой.

Водитель прошел освидетельствование, он трезв.

Ранее сообщалось, что Нацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделов.

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