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Военным не требуется разрешение на ответный огонь, - штаб ООС

Боевики на Донбассе активизировали обстрелы.

Военным не требуется разрешение на ответный огонь, - штаб ООС
Фото: dpsu.gov.ua

Украинским военным в зоне проведения Операции объединенных сил не требуется разрешение открывать ответный огонь на агрессию со стороны оккупантов.

Об этом заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь.

"В соответствии с распоряжением начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ООС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводятся какие-либо карательные мероприятия, разборки, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в тех коллективах, которые выполняют боевые задачи", - сказал Бондарь.

Как сообщалось, в пятницу, 7 июня, российские боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы в районе населенный пунктов Павлополь, Новогригорьевка, Марьинка, Гнутово, Водяное, Новолуганское, Зайцево, Травневое.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма в Минске заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса он счел предвыборной кампанией.

Петр Порошенко заявил, что запрет ответного огня возможен только при введении миротворцев ООН.

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