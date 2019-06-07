Под Киевом при взрыве баллона с газом пострадал 3-летний ребенок

Баллон с газом взорвался в автомобиле.

Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Кожанка под Киевом из-за взрыва газового баллона пострадал 3-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

По данным правоохранителей, мужчина возвращался домой и перевозил в автомобиле 30-литровый газовый баллон, который взял для собственных нужд. Когда мужчина припарковался у собственного дома, емкость взорвалась.

При взрыве серьезно пострадал ребенок - 3-летний мальчик, у него зафиксированы ожоги 40% тела. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Водитель Hyundai получил ожоги рук.

Фото: kv.npu.gov.ua

Автомобиль также серьезно пострадал и вряд ли подлежит восстановлению.

На данный момент следствие устанавливает все детали происшествия.