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Российский суд еще не назначил дату апелляционного заседания по делу Гриба

Приговор вынесли еще в марте, украинец находится в плену с августа 2017 года.

Российский суд еще не назначил дату апелляционного заседания по делу Гриба
Павел Гриб
Фото: Радио Свобода

В деле похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба ожидается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу, в котором парня незаконно обвиняют в "призывах к терроризму и принуждении к теракта". Как сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

"Предстоит рассмотрение апелляции, дата еще не назначена", - сообщил Игорь Гриб.

Он уточнил, что состояние здоровья Павел не улучшилось. У защитников возникают трудности с доступом к подзащитному.

"Последние три раза адвокат не могла попасть к Павлу", - рассказал отец осужденного.

Напомним, российский суд приговорил Павла Гриба к 6 годам колонии. Украинца признали виновным "в призывах к терроризму и принуждении к теракту".

Гриба похитили российские спецслужбы в белорусском Гомеле, куда украинец направился на встречу с гражданкой России 24 августа 2017 года. Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

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