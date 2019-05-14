Российские суды продлили до августа арест крымскотатарских активистов

Суды Ростова-на-Дону сегодня продлевают арест крымскотатарских активистов, задержанных по "делу Хизб ут-Тахрир". Дела слушают одновременно в нескольких судах Ростова, сообщает "Крым.Реалии".

В следственном изоляторе Ростова до 15 августа останутся Аким Бекиров, Сейтвели Сейтабдиеву, Осман Арифмеметов и Сервет Газиев, - такое решение принял Кировский суд Ростова. В Шахтинском горсуде Ростовской области также продлили арест еще четырем фигурантам дела - Иззету Абдуллаеву, Тофику Абдулгазиеву, Яшару Муединову и Алиму Каримову. Октябрьский суд продлил арест Джемаля Гафарова, Эрфана Османова и Асана Яникова.

Представители прокуратуры заявлялют, что у следствия есть "достаточные и обоснованные подозрения" в том, что, находясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, подсудимые могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства.

Защита просила суд отказать в ходатайстве обвинения, поскольку фигуранты дела - граждане Украины и политзаключенные, а также ходатайствовала о домашнем аресте по месту жительства в Крыму.

Заседания прохоят в закрытом режиме, в зал не допустили ни родственников, ни слушателей.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Были задержаны 24 активиста, всех их немедленно вывезли в Россию и поместили в пять разных СИЗО.