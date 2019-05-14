Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
ГлавнаяПолитика

Российские суды продлили до августа арест крымскотатарских активистов

Крымских татар вывезли из Крыма после обысков 27 марта.

Российские суды продлили до августа арест крымскотатарских активистов
Фото: facebook/Крымская солидарность

Суды Ростова-на-Дону сегодня продлевают арест крымскотатарских активистов, задержанных по "делу Хизб ут-Тахрир". Дела слушают одновременно в нескольких судах Ростова, сообщает "Крым.Реалии".

В следственном изоляторе Ростова до 15 августа останутся Аким Бекиров, Сейтвели Сейтабдиеву, Осман Арифмеметов и Сервет Газиев, - такое решение принял Кировский суд Ростова. В Шахтинском горсуде Ростовской области также продлили арест еще четырем фигурантам дела - Иззету Абдуллаеву, Тофику Абдулгазиеву, Яшару Муединову и Алиму Каримову. Октябрьский суд продлил арест Джемаля Гафарова, Эрфана Османова и Асана Яникова.

Представители прокуратуры заявлялют, что у следствия есть "достаточные и обоснованные подозрения" в том, что, находясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, подсудимые могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства.

Защита просила суд отказать в ходатайстве обвинения, поскольку фигуранты дела - граждане Украины и политзаключенные, а также ходатайствовала о домашнем аресте по месту жительства в Крыму.

Заседания прохоят в закрытом режиме, в зал не допустили ни родственников, ни слушателей.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Были задержаны 24 активиста, всех их немедленно вывезли в Россию и поместили в пять разных СИЗО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также