ГПУ готовит подозрение депутату Сергею Лещенко

Речь идет о разглашении данных следствия по делу о "черной бухгалтерии" регионалов.

Генеральная прокуратура готовит подозрение депутату Верховной Рады Сергею Лещенко в разглашении данных досудебного расследования. Об этом сегодня на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Депутат Лещенко будет вызван к следствию. Ему будут заданы вопросы, и, вероятно, вручено подозрение о разглашении данных досудебного расследования по делу так называемой черной кассы Партии регионов", - сказал он.

Луценко отметил, что Лещенко обязательно понесет ответственность за разглашение данных досудебного расследования.

Напомним, в 2016 году Лещенко опубликовал одну страницу из книги "черной бухгалтерии" Партии регионов и утверждал. что в документах там упоминается ВО "Свобода".