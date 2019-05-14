​НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде"

Обыски проходят по делу о строительстве жилья для военнослужащих.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелоупмент" по делу о строительстве жилья военным.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыски по делу о строительстве жилья для Нацгвардии", - сказал он.

Всего, по словам источника, по данному делу проводится около 20 обысков.

Сотрудники Бюро готовят подозрение бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, добавил источник.

По его словам, подозрение готовится по ст. 191 Уголовного кодекса(присвоение, растрата имущества или завладение им, путем злоупотребления служебным положением).

Собеседник добавил, что при строительстве жилья для бойцов Нацгвардии был нанесен ущерб государству на 80 млн гривен.

Ранее Кабинет министров увеличил на 30,8 млн гривен с 85,9 до 116,7 млн гривен сумму на приобретение жилья на условиях паевого участия и на вторичном рынке жилья для военнослужащих Нацгвардии в 2017 году в связи с отсрочкой завершения строительства домов.

Напомним, в декабре прошлого года бойцы Нацгвардии получили 80 квартир под Вышгородом в Киевской области.

Нацгвардия как военное формирование с правоохранительными функциями начала свою деятельность с 13 марта 2014 года, общая численность военнослужащих - до 60 тысяч.