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Двое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в Киеве

Полицейские устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии.

Двое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в Киеве
Дое военных погибли в ДТП в Киеве
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе Киева, на Кольцевой дороге, легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с припаркованным грузовиком "МАН". В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины, оба - военнослужащие.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился с правого края проезжей части дороги. В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие - военнослужащие", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами ДТП и сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать тяжелораненых бойцов, попал в ДТП.

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