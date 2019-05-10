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МИД Украины вызвал датского посла на беседу из-за похищенного ребенка (обновлено)

Мама мальчика Даниэля утверждает, что отец прячет его в здании посольства.

МИД Украины вызвал датского посла на беседу из-за похищенного ребенка (обновлено)
Мама и бабушка Даниэля живут в машине у ворот датского посольства

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил о вызове датского посла в министерство из-за похищения ребенка. Об этом Божок написал на своей странице в Твиттере.

"Второй раз приглашаю в МИД Украины посла Дании Р.Мадсена. В этот раз на еще более серьезный разговор. Будем читать Венскую конвенцию...", - написал Божок.

Обновление. Для решения проблемы с похищенным ребенком из Дании прибыл замгоссекретаря МИДа. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Имел откровенную беседу с послом Дании и заместителем госсекретаря МИДа Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным  и Андерсом Самуельсеном", - написал он.

Божок также сообщил, что удерживаемого на территории посольства ребенка осмотрел врач.

"С ребенком все в порядке. В ближайшее время матери передадут официальный отчет. Активно работаем над тем, чтобы окончательно решить ситуацию", - добавил он.

Речь идет о случае 2-летнего Даниэля Моргенсона, похищенного в Запорожье. Его родители - украинка Анастасия Малапура и гражданин Дании. Иностранец забрал ребенка во время прогулки и вывез в Киев, где спрятал мальчика в посольстве своей страны.

Похищенный Даниэль, согласно опубликованным матерью документам, родился в Дании, а после переезда в Украину мальчику присвоили украинское гражданство.

Накануне министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил незаконное удержание в посольстве Дании украинского ребенка.

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