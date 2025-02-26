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Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ

Цю посаду з літа минулого року займав Андрій Гнатов.

Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Андрій Гнатов

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 148/2025 від 26 лютого 2025 року звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ.

“Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України”, - йдеться у документі.

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24 червня 2024 року Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

26 січня генерал-майора Андрія Гнатова Зеленський направив у Генеральний штаб, на посаду заступника начальника Генштабу.

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