Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 26 січня.

«Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв», - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що при цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Зеленський сказав, що Сухопутні війська – це найбільш чисельна частина ЗСУ і що це, на його думку, «допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад».

«Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад», - додав глава держави.

Крім того, генерал-майора Андрія Гнатова (командувача Об'днаних сил) Зеленський направив у Генеральний штаб - на посаду заступника начальника Генштабу.

«Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища Якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені», - сказав Зеленський.

Зеленський призначив Драпатого на пост командувача Сухопутних військ ЗСУ торік у листопаді.

Хто такий Михайло Драпатий