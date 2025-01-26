Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні 26 січня.
«Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв», - сказав Зеленський.
Президент уточнив, що при цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.
Зеленський сказав, що Сухопутні війська – це найбільш чисельна частина ЗСУ і що це, на його думку, «допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад».
«Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад», - додав глава держави.
Крім того, генерал-майора Андрія Гнатова (командувача Об'днаних сил) Зеленський направив у Генеральний штаб - на посаду заступника начальника Генштабу.
«Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища Якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені», - сказав Зеленський.
- Зеленський призначив Драпатого на пост командувача Сухопутних військ ЗСУ торік у листопаді.
Хто такий Михайло Драпатий
- Генерал-майор – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.
- Саме Драпатий на місці командира БМП вів колону з чотирьох машин та прорвав барикаду.
- У 2014 році він вступив до Національного університету оборони. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.
- У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
- До січня 2024 очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022.
- У лютому 2024 був призначений заступником начальника Генштабу з військової підготовки.