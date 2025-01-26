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У Сумах ліквідовують наслідки ворожого удару

Внаслідок вибухів були пошкоджені будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

У Сумах ліквідовують наслідки ворожого удару
Фото: суми обстріли руйнування

У Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. 

Роботи розпочалися зранку 26 січня в приміщеннях, що зазнали пошкоджень внаслідок нічної ворожої атаки.

На місці події працюють рятувальники та спеціальна техніка для проведення висотних робіт.

Триває демонтаж аварійних конструкцій. Тимчасово відновлюються пошкоджені вікна.

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У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Суми дронами. Внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. Постраждалих, на щастя, не було.

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