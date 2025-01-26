Російські окупанти атакували дронами місто Суми: під обстрілом опинився навчальний заклад

рятувальники під час лідквідації обстрілу РФ у Сумах, 26 листопада 2024 року

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Суми дронами. Пошкоджень зазнали адмінбудівля та освітній заклад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

Постраждалих немає. На місцях вибухів працюють відповідні служби.

За ніч над Сумщиною сили ППО знищили 7 ворожих "Шахедів". З початку 2025 року в Сумській області знищили 235 російських безпілотників.