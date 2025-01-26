Російські окупанти атакували дронами місто Суми: під обстрілом опинився навчальний заклад

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Суми дронами. Пошкоджень зазнали адмінбудівля та освітній заклад.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.
Постраждалих немає. На місцях вибухів працюють відповідні служби.
За ніч над Сумщиною сили ППО знищили 7 ворожих "Шахедів". З початку 2025 року в Сумській області знищили 235 російських безпілотників.
- Учора вночі російська армія атакувала Хотінську громаду Сумщини чотирма авіабомбами.