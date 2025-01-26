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Упродовж доби росіяни атакували житлові квартали Херсонщини

Постраждали четверо цивільних.

Упродовж доби росіяни атакували житлові квартали Херсонщини
Наслідки атаки ворожм безпілотником
Фото: ДСНС

Упродовж доби 25 січня російська армія атакувала 34 населені пункти Херснщини та обласний центр. Постраждали четверо людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Велетенське, Інженерне, Придніпровське, Садове, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Кізомис, Тягинка, Іванівка, Бургунка, Розлив, Понятівка, Козацьке, Монастирське, Токарівка, Осокорівка, Михайлівка, Львове, Шляхове, Комишани, Золота Балка, Милове, Веселе, Одрадокам'янка, Новотягинка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Чорнобаївка, Дудчани, Ольгівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Унаслідок обстрілів 4 людини дістали поранення.

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