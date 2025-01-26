Упродовж доби росіяни атакували житлові квартали Херсонщини

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Велетенське, Інженерне, Придніпровське, Садове, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Кізомис, Тягинка, Іванівка, Бургунка, Розлив, Понятівка, Козацьке, Монастирське, Токарівка, Осокорівка, Михайлівка, Львове, Шляхове, Комишани, Золота Балка, Милове, Веселе, Одрадокам'янка, Новотягинка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Чорнобаївка, Дудчани, Ольгівка, Червоний Маяк та місто Херсон .

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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