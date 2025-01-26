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За добу Сили оборони ліквідували ще 1720 російських окупантів

Загальні втрати ворога складають близько 830 190 росіян.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1720 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 830 190 солдатів, за добу втрати ворога склали — 1720 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  ‒ близько 830 190 (+1720) осіб,
  • танків ‒ 9868 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20549 (+4) од,
  • артилерійських систем – 22323 (+14) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23253 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3715 (+0)

Дані уточнюються.

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