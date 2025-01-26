За добу Сили оборони ліквідували ще 1720 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 830 190 солдатів, за добу втрати ворога склали — 1720 військових.

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