Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції
Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції
Шторм Еовін зайшов на Ірландію з рекордними поривами вітру
Шторм Еовін зайшов на Ірландію з рекордними поривами вітру
ГоловнаСуспільствоВійна

Обмежено придатним планують продовжити термін для повторного ВЛК щонайменше на 3 місяці

В Офісі президента дійшли висновку, що мільйони обмежено придатних не встигнуть повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого.

Обмежено придатним планують продовжити термін для повторного ВЛК щонайменше на 3 місяці
Чоловіки у черзі в Чернівецький обласний ТЦК та СП
Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

В Офісі Президента ініціюють продовження строку для проходження повторного медичного огляду обмежено придатним українцям та українкам. 

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресслужба президента. 

За її словами, мільйон людей, які раніше були визнані обмежено придатними, не встигне повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого, як того вимагає законодавство. 

“Останнім часом до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, фізичних осіб щодо цієї проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася”, – розповіла Ірина Верещук. 

Команда за участі народних депутатів напрацьовує необхідні законодавчі зміни. 

Заступниця керівника Офісу глави держави зазначила: ідеться про продовження часу для повторного медогляду щонайменше на 3 місяці та відтермінування штрафів

Крім того, Кабінет Міністрів внесе до постанови № 560 зміни, що дадуть Міністерству оборони й ТЦК змогу в електронний спосіб сповіщати українців про дату й час проходження ВЛК. Також Міноборони та Міністерство охорони здоровʼя мають забезпечити належні графіки роботи ВЛК. 

Ми розв’язуємо питання з графіками, із самими направленнями, категоріями людей, бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є військові, є військовозобов’язані, резервісти, є ті, кому не виповнилося 25 років”, – пояснила Ірина Верещук.

Заступниця керівника Офісу президента також повідомила: ініціюватиме зміни щодо обмежено придатних, які не досягли мобілізаційного віку, щоб вони наразі не проходили ВЛК і до них не застосовували штрафи.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies