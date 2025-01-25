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Російські окупанти запровадили паспортний контроль на в’їзді на Керченський міст

Підставами для такого рішення називають указ Путіна про запровадження підвищеного рівня реагування в Криму та Краснодарському краї РФ.

Російські окупанти запровадили паспортний контроль на в’їзді на Керченський міст
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

При в’їзді на Керченський (Кримський) міст з боку Краснодарського краю Росії запроваджено суцільний паспортний контроль.

Про це про це заявив російський "міністр транспорту" окупованого Криму Олександр Овдієнко, передає "Радіо Свобода".

"Підставами для такого рішення є указ президента РФ про запровадження підвищеного рівня реагування в Криму та Краснодарському краї Росії, у тому числі рішення Антитерористичної комісії Темрюцького району, розпорядження голови Краснодарського краю РФ про безстрокове запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози в регіоні, Темрюцькому районі та Керченському мосту", - сказав він.

Овдієнко закликав мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду.

Керченський міст забезпечує основний трафік до окупованого Криму з російської території, а також використовується для військових поставок на територію півострова.

Що відбувається з Кримським мостом

  • Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли. 
  • У Міноборони говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР порадило людям в Криму не користуватися мостом. 
  • Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022 році.
  • Британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у 2024 році. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту.
  • Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.
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