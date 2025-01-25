Російські окупанти запровадили паспортний контроль на в’їзді на Керченський міст

Підставами для такого рішення називають указ Путіна про запровадження підвищеного рівня реагування в Криму та Краснодарському краї РФ.

При в’їзді на Керченський (Кримський) міст з боку Краснодарського краю Росії запроваджено суцільний паспортний контроль.

Про це про це заявив російський "міністр транспорту" окупованого Криму Олександр Овдієнко, передає "Радіо Свобода".

"Підставами для такого рішення є указ президента РФ про запровадження підвищеного рівня реагування в Криму та Краснодарському краї Росії, у тому числі рішення Антитерористичної комісії Темрюцького району, розпорядження голови Краснодарського краю РФ про безстрокове запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози в регіоні, Темрюцькому районі та Керченському мосту", - сказав він.

Овдієнко закликав мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду.

Керченський міст забезпечує основний трафік до окупованого Криму з російської території, а також використовується для військових поставок на територію півострова.

Що відбувається з Кримським мостом