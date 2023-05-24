Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова, - представник ГУР

У Криму немає багато важливої інфраструктури, знищення якої вдарило б по постачанню зброї окупантам.

Кримський міст ще не підірвали, аби дати можливість росіянам втекти з тимчасово окупованого півострова.

Про це розповів в інтерв’ю німецькому виданню Welt заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає "Укрінформ".

Скібіцький зазначив, що у Криму немає багато критичної інфраструктури, знищення якої вдарило би по постачанню зброї окупантам. Однак є місцеві партизани і представники розвідки, які "цілком здатні вдарити".

"Всі постачання йдуть із Ростова або через Крим. Вони завжди проходять цими двома основними шляхами, і росіяни точно знають, наскільки важливі регіони навколо Запоріжжя та Херсона. Також якомога швидше відбудовують Маріупольський порт, який стане третьою ключовою точкою для логістики… Важливим є знесення об’єктів інфраструктури, щоб не дозволити їм (російським військам - Ред.) користуватися логістичними ланцюгами", - сказав заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня 2022 року. Спершу російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Згодом під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські медіа отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Тим часом постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила, що росіян із деокупованого Криму видворятимуть кожного окремо, колективної депортації не буде.