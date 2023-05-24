Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів і їхньої техніки, - Генштаб

Також українські бійці знищили два "шахеди" і один розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім цього, українські захисники знищили два ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі ворога.

Водночас росіяни протягом доби завдали 17 авіаційних ударів і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вороги продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулося 23 бойові зіткнення.

Ситуація на фронті станом на 18.00 24 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби вороги здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби вороги здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині; на Куп’янському окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському протягом доби загарбник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське та Спірне Донецької області;

протягом доби загарбник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське та Спірне Донецької області; на Бахмутському росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдали авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового. Здійснили артилерійські обстріли по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдали авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового. Здійснили артилерійські обстріли по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області;

підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області; на Шахтарському росіяни здійснили обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка;

росіяни здійснили обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Здійснили обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Велетенське Херсонської області та Херсон.

Нагадаємо, нині росіяни влучили керованою авіабомбою у дитячий садок на Сумщині. А минулої доби, 23 травня, росармія здійснила 102 обстріли по 23 населених пунктах у Запорізькій області.

Тим часом глава Міноборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна вже застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, які передала українцям Великобританія.

Через великі втрати російські окупанти планують відправити на війну проти України курсантів військових навчальних закладів.