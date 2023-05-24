Приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, - Столтенберг

Україна очікує важливих рішень від саміту НАТО у липні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.

Про це генсек НАТО заявив на заході, організованому німецьким фондом Маршалла у Брюсселі, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми всі згодні, що Україна стане членом Альянсу. Але стати членом у розпал війни – це питання не стоїть на порядку денному», – сказав він.

Говорячи про російське вторгнення в Україну Столтенберґ заявив, що президент Росії Путін зробив «дві великі стратегічні помилки» – недооцінив «хоробрість і рішучість» українців з одного боку, та союзників і партнерів по НАТО – з іншого.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати на ньому більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі.

Нагадаємо, що Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО розв'язуватиметься після війни.