На Одещині прикордонники затримали 42-річного чоловіка, який плив по Дунаю до Румунії на надувній подушці.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

У телефоні "мандрівника" була світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку.

Затриманий - житель Дніпропетровської області - пояснив прикордонникам, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю.

За спробу незаконного перетинання державного кордону особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Згідно з ухвалою суду, чоловік має сплатити 3,4 тис. гривень штрафу.

Нагадаємо, 2 травня неподалік українсько-румунського кордону на Закарпатті з річки Тиса дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія. Прикордонники прпипускають, що чоловік загинув під час спроби незаконно перетнути держкордон.

У ДПСУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 16-й потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.