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Окупанти використовують три блоки Запорізької АЕС в якості логістичної та військової бази, - ГУР

Зокрема, на цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки.

Окупанти використовують три блоки Запорізької АЕС в якості логістичної та військової бази, - ГУР
Техніка окупантів на ЗАЕС
Фото: ГУР

Окупанти використовують три блоки Запорізької АЕС в якості логістичної та військової бази.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

“Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №№ 1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). 

Також повідомляється, що всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка. Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані.

За даними ГУР, дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення.

Нагадаємо, глава МАГАТЕ хоче, щоб Росія надала доступ місії до Запорізької теплоелектростанції. Також Гроссі заявляє про необхідність відновлення резервних ліній електропередач ЗАЕС.

Вранці 22 травня російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована електростанція. Згодом Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція перейшла на живлення від української енергосистеми.

Нещодавно стало відомо, що Рафаель Гроссі планує цього місяця подати в Раду безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС. 

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