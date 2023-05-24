До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка

Українська розвідка володіє всією інформацією щодо ситуації в Бєлгородській області Росії, але офіційну інформацію мають надати ті підрозділи, які там перебувають – Руський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії".

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав у ефірі телемарафону. Він зазначив, що до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – жителі Бєлгородської області виявили велику лояльність до представників РДК і легіону "Свобода Росії".

"Наразі з боку окупаційної влади там спостерігається продовження паніки, хаосу і невизначеності", – сказав він.

Юсов зазначив, що росіяни провели панічну евакуація обʼєкта "Бєлгород-22" з ядерним озброєнням, тепер майбутнє використання цього обʼєкту під питанням. Також росіяни оголосили в області план "Едельвейс", хоча раніше Путін закидав українцям нацизм через наявність збройного формування з такою назвою. Як відомо, формування з такою назвою було в складі військ вермахту. Українська гірсько-штурмова бригада має назву "Едельвейс" на честь квітки.

На думку Юсова, загалом події в області приведуть до ланцюгової реакції по всій РФ. Він зазначив, що легітимності в діях повстанців значно більше, ніж у діях російської влади. Те, що вже і в РФ почались фільтраційні заходи, як на окупованих територіях України, доводить, що під загрозою пересічні росіяни.

Представник ГУР також спростував російські фейки про високі втрати серед російських повстанців.

"Там було багато кумедних речей, і генерал (армії РФ – Ред.), який керував звільненням вулиці, і інші кумедні моменти", – зазначив він.

ГУР перевіряє інформацію, що події в прикордонних областях Росії привели до перекидання військ окупантів із України на російську територію. Однак перекидання військ – це не швидкий процес.

22 травня російські добровольчі формування РДК і так званий легіон "Свобода Росії" заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

Місцева влада спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков стверджує, що БпЛА скинув вибухівку. А губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області Росії операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.