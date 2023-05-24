Справу Насірова про ​найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн доларів США хабаря для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Про це повідомили НАБУ і САП.

Це найбільша в історії сума, задокументована правоохоронцями (понад 722 млн грн).

Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодеку, а його радника – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК.

Установлено, що протягом 2015 -2016 років очільник ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн хабаря за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіровим, його радником та його родичами.

Для перерахування коштів також були залучені інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.

Разом із тим, у САП повідомили, що матеріали стосовно власника агрохолдингу виділені в окреме провадження, у якому сторона захисту наразі ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України. Його ім’я правоохоронці не називають, але йдеться про Олега Бахматюка. 8 березня суд його заочно заарештував.

Нагадаємо, Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка.

Відповідну справу слухають у ВАКС. 8 травня Апеляційна палата ВАКС залишила Насірова у СІЗО до 5 червня, якщо той не внесе заставу в розмірі 523 млн грн.