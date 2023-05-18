Суд відправив ексголову Верховного Суду Князєва під варту із можливістю внесення застави

Строк дії запобіжного заходу до 14 липня 2023 року включно.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП.

Строк дії запобіжного заходу до 14 липня 2023 року включно.

“У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків”, - уточнили в САП.

Суд ухвалив взяти під варту підозрюваного в залі суду.

Раніше Вища рада правосуддя (ВРП) дала дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ. Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.