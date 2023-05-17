Апеляція ВАКС збільшила розмір застави колишньому в.о. обов’язків директора "ОПЗ"

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і збільшила розмір застави колишньому виконувачу обов'язків директора "ОПЗ".

Про це повідомляє пресслужба САП.

За рішенням суду розмір застави збільшили з 5,904 млн грн до 20,130 млн грн. Процесуальні обов’язки, які визначив слідчий суддя ВАКС, залишилися без змін.

Нагадаємо, у березні САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України Дмитрові Сенниченку, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Крім ексголови Фонду держмайна підозру отримали ще дев'ятеро осіб. Згодом ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх керівників ОПЗ, а ексглаву ФМУ і шістьох підозрюваних оголосили у розшук.