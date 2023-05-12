Етична рада завершила перший етап своєї роботи і продовжує працювати

Днями Етична рада завершила оцінювання кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. З-поміж 13 кандидатів, допущених до етапу співбесіди, ми визнали лише двох, а саме Миколу Хавронюка та Олега Рожнова, такими, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності. Далі за результатами З’їзду у червні один з них може стати новим членом ВРП.

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Крім цього, у березні після проведеного у короткі терміни оцінювання, Етична рада рекомендувала для призначення на одне вакантне місце члена ВРП за квотою Президента України трьох кандидатів, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності: Олега Коліуша, Івана Назарова та Лесю Музику. Найближчим часом Президент також має ухвалити остаточне рішення.

Таким чином, перший етап роботи Етичної ради добіг до свого кінця. Починаючи з 9 листопада 2021 року, ми провели величезну роботу, що включала у себе як всебічний аналіз інформації про кандидатів на посаду члена ВРП, отриманої у спосіб, передбачений нашим Регламентом, так і проведення з ними співбесід. Загалом ми оцінили 127 кандидатів. З них 33 були визнані такими, що відповідають критерію професійної етики та доброчесності, а 53 – такими, що не відповідають. Ще 35 осіб припинили участь у конкурсі за власним бажанням.

Також окремо у рамках одноразової перевірки ми оцінили 4 діючих члена ВРП, з яких три були визнані такими, що відповідають критерію професійної етики та доброчесності, а один – ні.

Як результат, у січні майже після річної перерви запрацювала оновлена ВРП, всі члени якої пройшли перевірку на відповідність критерію професійної етики та доброчесності. Наразі кількість членів конституційного органу суддівського врядування становить 17 осіб і найближчим часом має усі шанси досягти відмітки 19 з 21, передбачених Конституцією, коли з’їзд науковців-правників обере, а Президент призначить по одному члену ВРП за своїми квотами. На жаль, вакантними залишатимуться два місця від З’їзду адвокатів України, оскільки Етичній раді так і не надали список кандидатів для участі у відборі.

Що далі? Ми продовжуємо працювати і виконувати свою місію. Варто зазначити, що 2 жовтня 2023 року спливають повноваження члена ВРП, призначеного за квотою Президента у вересні 2019 року. Тож влітку буде оголошено конкурс на одне вакантне місце члена ВРП, і Етична рада здійснить відповідну перевірку. Сподіваюся, що найближчим часом подасть списки кандидатів для участі у відборі і З’їзд адвокатів України.

Як показав час, підходи та методологія оцінювання Етичною радою кандидатів на посаду члена ВРП дають реальні результати, їх відзначають і наші міжнародні партнери. Зокрема, Венеційська комісія рекомендує використовувати наш досвід роботи під час реформування Конституційного Суду.

Результати роботи Етичної ради підтверджують, що навіть в умовах воєнного стану реально продовжувати реформи. Так, після тривалої перерви нарешті запрацювала оновлена ВРП. Упевнений, що її члени сприятимуть підвищенню якості правосуддя в Україні та збільшенню рівня довіри громадян до судової влади в цілому.