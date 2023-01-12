З'їзд суддів обрав вісьмох членів Вищої ради правосуддя

Попереду у ВРП – багато завдань і роботи.

З'їзд суддів обрав вісім із вісьмох членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

"З'їзд суддів обрав 8 з 8 членів ВРП. Дуже важливий крок у процесі судової реформи, розпочатої нашим президентом. Дякую суддівській спільноті, яка виконала свій обов’язок! Вітаю Україну із цією важливою подією! І вітаю новообраних членів ВРП", – написав він.

Маслов також зазначив, що попереду у ВРП – багато завдань і роботи.

Нагадаємо, 9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП. Вища рада правосуддя в Україні не працює з 22 лютого минулого року. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.

З 11 травня 2022 виконувачем обовʼязків голови ВРП є Віталій Саліхов.

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, може звільняти суддей з посади, надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.

24 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для добору членів ВРП.