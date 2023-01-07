Офіс Генпрокурора передав Франції документи для екстрадиції Жеваго

Офіс Генерального прокурора надав французьким колегам всі документи, необхідні для екстрадиції колишнього народного депутата, мільярдера Костянтина Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

“Ми будемо боротися за екстрадицію всіх, хто підозрюється у злочинах проти України та українців. Наша мета - невідворотність покарання”, - наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Він додав, що перелік зобов’язань, покладених на Жеваго французьким судом, є доволі широким. Це дає підстави вважати, що французи забезпечать участь екснардепа у наступному засіданні суду.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року.

Бізнесмен підозрюється в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

Жеваго зник 24 вересня 2019 року. У 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану. Жеваго – один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки оцінювалися близько 2,4 млрд доларів.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подав в Господарський суд міста Києва позов проти власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго щодо відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд гривень.