Суд у Франції відпустив Костянтина Жеваго під заставу в 1 млн євро

Французький суд у місті Шамбері ухвалив рішення звільнити українського мільярдера та ексдепутата Костянтина Жеваго під заставу в 1 млн євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну.

Про це пише Reuters.

Суд вирішив, що Жеваго має передати місцевій владі свої два паспорти, тричі на тиждень з’являтися до місцевої поліції та відповідати на судові виклики.

Спочатку суд мав провести слухання щодо екстрадиції в четвер, 5 січня, але адвокати Жеваго та прокурор заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки. Судді погодилися перенести слухання на 19 січня.

Адвокат українського мільярдера заявив, що він оскаржуватиме запит на екстрадицію.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року.

Бізнесмен підозрюється в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

Жеваго зник 24 вересня 2019 року. У 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану. Жеваго – один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки оцінювалися близько 2,4 млрд доларів.