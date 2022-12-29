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12 років тюрми отримав підлеглий "Мотороли" з Черкащини

Зловмисник на позивний "Одеса" брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Міусинськ, Малинівка та Миколаївка на Донеччині. 

12 років тюрми отримав підлеглий "Мотороли" з Черкащини
Фото: ukrainepravo.com

Жителя Черкащини, який із 2014 року проходив військову службу в одному з підрозділів "ДНР" під керівництвом "Мотороли", засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зловмисник на позивний "Одеса" брав участь у бойових діях в районі населених пунктів Міусинськ, Малинівка та Миколаївка на Донеччині. 

Згодом почав керувати так званим навчальним центром з проведення спеціальної бойової підготовки підрозділів "ДНР".

"Чоловік був одним із засновників "Спортивного клубу армії Міністерства оборони ДНР". Обравши собі фіктивне військове звання підполковника, він тривалий час очолював спортклуб, проводив навчання з бойової підготовки та стрільби", - додали в ОГП.

Нагадаємо, нещодавно командиру російського танка повідомили про підозру у позбавленні волі жителя Київщини.

У Дніпрі судитимуть агента ФСБ, який здавав ворогу розташування стратегічних об’єктів.

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