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Затримано “злодіїв у законі” “Умку” та “Лашу Свана”

Вони отримали “звання” від російського криміналітету.

Затримано “злодіїв у законі” “Умку” та “Лашу Свана”

Правоохоронці затримали “злодіїв у законі” “Умку” та “Лашу Свана”. Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Вони, перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька так званих «сходок» за участю представників криміналітету.

На “зібраннях” вони прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого “злодійського общака” на “святкові потреби” криміналітету та “злодіїв у законі”, які перебувають у місцях позбавлення волі. 

Також наділили ширшими “повноваженнями” лідера ОЗГ – збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Підозрюваних затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.

Фото: Національна поліція
Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Прокурори готують клопотання в суд щодо обрання затриманим лідерам “верхівки” злочинного світу запобіжних заходів. Відомо, що “Умка”, коронований у 2014 році, та “Лаша Сван”, “вор в законі” з 1995-го, здобули свої “звання” від топ-представників російського кримінального світу.

У межах кримінального провадження оперативники та слідчі продовжують проводити комплекс заходів для збору доказів протиправної діяльності інших представників криміналітету для притягнення їх до відповідальності.

За організацію та участь у так званій “сходці” (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України) “ворам в законі” може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна, а за поширення злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) – до п’ятнадцяти років ув’язнення. Нагадаємо, "злодія в законі" на прізвисько "Армен Хохол" судитимуть за вимагання у Кропивницькому. Він був затриманий у червні 2022 року.

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