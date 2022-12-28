Правоохоронці затримали “злодіїв у законі” “Умку” та “Лашу Свана”. Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Вони, перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька так званих «сходок» за участю представників криміналітету.

На “зібраннях” вони прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого “злодійського общака” на “святкові потреби” криміналітету та “злодіїв у законі”, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Також наділили ширшими “повноваженнями” лідера ОЗГ – збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Підозрюваних затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.

Фото: Національна поліція

Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Прокурори готують клопотання в суд щодо обрання затриманим лідерам “верхівки” злочинного світу запобіжних заходів. Відомо, що “Умка”, коронований у 2014 році, та “Лаша Сван”, “вор в законі” з 1995-го, здобули свої “звання” від топ-представників російського кримінального світу.

У межах кримінального провадження оперативники та слідчі продовжують проводити комплекс заходів для збору доказів протиправної діяльності інших представників криміналітету для притягнення їх до відповідальності.