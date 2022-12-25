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До 11 років засудили війських РФ, які катували учасників АТО

"Всі четверо повністю визнали провину та розкаялися".

До 11 років засудили війських РФ, які катували учасників АТО

Російських військових, які катували учасників АТО, засудили до 11 років за ґратами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначено, що на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО. 

Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову. Після цього викрали їх та утримували в ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках. 

Після катувань та тортур російські солдати відпустили потерпілих.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав чотирьох російських військових винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їх засуджено до 11 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.

Всі четверо повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень за фактами катувань та іншого нелюдського поводження російських військових в Україні. 

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