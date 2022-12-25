Російських військових, які катували учасників АТО, засудили до 11 років за ґратами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначено, що на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову. Після цього викрали їх та утримували в ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Після катувань та тортур російські солдати відпустили потерпілих.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав чотирьох російських військових винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їх засуджено до 11 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.

Всі четверо повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень за фактами катувань та іншого нелюдського поводження російських військових в Україні.