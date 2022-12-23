Насірову продовжили перебування в СІЗО до 13 лютого

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив перебування колишнього очільника ДФС Романа Насірова під вартою до 13 лютого.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

При цьому розмір застави залишається незмінним - 523 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ВАКС заарештував ексголову ДФС Насірова до 17 грудня. За версією слідства очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років лтримав на свою користь та на користь третіх осіб кошти за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

Насірова з 2017 року обвиувачують у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Відповідну справу слухають у ВАКС.