У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
ГоловнаПраво

Насірову продовжили перебування в СІЗО до 13 лютого

Розмір застави - 523 млн грн.

Насірову продовжили перебування в СІЗО до 13 лютого
Фото: Макс Требухов

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив перебування колишнього очільника ДФС Романа Насірова під вартою до 13 лютого.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

При цьому розмір застави залишається незмінним - 523 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ВАКС заарештував ексголову ДФС Насірова до 17 грудня. За версією слідства очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років лтримав на свою користь та на користь третіх осіб кошти за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

Насірова з 2017 року обвиувачують у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Відповідну справу слухають у ВАКС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також