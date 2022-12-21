Посадовець вимагав 4 тис. доларів за відпуск дерев за заниженою вартістю.

У Сумській обласі поліцейські викрили незаконну “схему” відпуску ялинок.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника керівника лісового господарства. Посадовець вимагав від громадянина 4 000 доларів США за відпуск ялинок за заниженою вартістю та надання переваги під час проведення подальших закупівель.

19 грудня поліцейські затримали службовця під час одержання 55 000 гривень як частини хабаря.

Також було проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено грошові кошти, флеш-накопичувачі, автомобіль іноземного виробництва.

Фото: Національна поліція

Наразі вирішується питання про оголошення заступнику керівника лісгоспу підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Сумська окружна прокуратура.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.