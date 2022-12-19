Венеційська комісія змінила висновок щодо реформи Конституційного суду України

Венеційка наголосила, що потрібен сьомий член від міжнародних партнерів у Дорадчій групі експертів.

Венеційська Комісія (ВК) оприлюднила оновлений висновок щодо скандального законопроєкту № 7662. ВК на своєму пленарному засіданні не підтримала терміновий висновок, підготовлений Бюро Венеційської Комісії (керівний орган Комісії), а затвердила окремий висновок.

Про це повідомляє Фундація DEJURE з посиланням на висновок Венеційської Комісії.

“Народні депутати зманіпулювали рекомендаціями ВК, висловленими у висновку, тож Комісії, очевидно, довелося його уточнити”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у новому висновку Комісія наголосила два важливі моменти.

По-перше, у Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з незалежних міжнародних експертів. Ухвалений ВР закон передбачає шістьох членів ДГЕ - троє незалежних експертів від міжнародних партнерів та троє українських призначенців, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

По-друге, рішення ДГЕ мають бути обов'язковими - за жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Як зазначив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, таке рішення ВК є сигналом, що робити Україні знижку через війну та інші обставини ніхто не буде, оскільки Комісія наполягає на європейських цінностях та принципах верховенства права.

У Фундації нагадали, що раніше громадськість закликала президента застосувати своє право вето щодо законопроєкту № 7662, оскільки він загрожує політичній незалежності Конституційного Суду і євроінтеграції України.

Раніше повідомлялось, що Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах (№ 7662).

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила закон 7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах. За закон № 7662, яким пропонується змінити порядок відбору суддів Конституційного Суду, проголосували 245 нардепів.