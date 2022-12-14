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Клименко пропонує розширити повноваження САП

Керівник САП не може внести відомості до ЄРДР щодо народних депутатів.

Клименко пропонує розширити повноваження САП
Олександр Клименко
Фото: Укрінформ

Заступник генпрокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко каже, що не відчуває тиску на себе, але хоче більшої незалежності для САП.

Про це Клименко заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я зараз не відчуваю будь-якого опору в своїй роботі. У кожному кримінальному провадженні є особливості збору доказів. Не можна сказати, що це спротив. Вони це мотивують певними нормативними документами. Якби там би був факт знищення доказів, ми б реєстрували кримінальне провадження. Я не відчуваю спротиву",- сказав він.

Як пояснює Клименко, важливим елементом є і адміністративна, і процесуальна незалежність САП. Адміністративна – це створення юридичної особи, незалежної від Офісу генерального прокурора.

Процесуальна незалежність – це розширення повноважень. Оскільки в законодавстві є протиріччя стосовно тих же народних депутатів. Вони суб’єкти розслідування НАБУ, але керівник САП і будь-хто з працівників бюро не може внести відомості до ЄРДР.

Це сповільнює темпи розслідування кримінальних проваджень саме в цій сфері, пояснює керівник САП.

"Погодження документів має величезний вплив на розслідування. Я не говорю, що нам їх не погоджують, але процес довший, ніж погодження в САП. Оскільки генеральний прокурор не може все охопити і знати, вивчати всі кримінальні провадження. Вся антикорупційна інфраструктура – НАБУ, НАЗК – вони окремі інституції, повноцінні, незалежні. А ми являємося структурним підрозділом Офісу генерального прокурора. І це сповільнює наш розвиток, на мою думку. Ми не можемо запроваджувати належне оцінювання тих же самих прокурорів, оскільки воно має поширюватися на всіх прокурорів Офісу. Той же самий документообіг, секретний відділ – це все відноситься до Офісу генпрокурора, це не співробітники САП. Моє головне завдання на посаді керівника САП – зробити цю інституцію максимально ефективною і максимально незалежною", - додав Клименко.

Нагадаємо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної експрезидентом України Віктором Януковичем. Ім'я обвинуваченого не називають, але власником та головою наглядової ради групи СЄПЕК є бізнесмен Сергій Курченко.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде оскаржувати вирок Верховного Суду щодо екснардепа Руслана Сольвара.

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