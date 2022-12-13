Про підозру повідомлено шістьом генералам РФ, причетним до окупації Харківщини

Вони організували вторгнення угруповання групи військ Західного військового округу на територію України.

Українські правоохоронці повідомили про підозру шістьом генералам російської армії.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Підозрювані представники держави-агресора входили до вищого керівництва збройними силами окупантів, організували вторгнення угруповання групи військ Західного військового округу на територію України.

Встановлена їхня причетність до тимчасової окупації території Харківської області, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Встановлено, що на території Харківщини був розміщений штаб, де перебувало командування 20-ї загальновійськової армії, 1-ї танкової армії, 144-ї мотострілкової дивізії та 3-ї мотострілкової дивізії збройних сил РФ. Звідти високопосадовці армії РФ керували веденням війни.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відповідно до ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

“Шести російським генералам, які здійснювали планування та розв’язування попередньо підготовленої, спланованої агресивної війни в Україні, зокрема окупації Харківської області, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Санкція статей передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні.