На Чернігівщині вилучили понад 20 тон сировини та обладнання для “кримінальних” цигарок

У межах операції “Акциз”, яку нині проводить Національна поліція, з незаконного обігу вилучено понад 20 тон сировини і обладнання для виготовлення “кримінальних” цигарок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Діяльність підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнової продукції вдалося припинити у Чернігівській області.

“Також доказами діяльності цеховиків стало устаткування для незаконного виготовлення тютюнової продукції, кошти в розмірі понад 40 тис. євро, отримані від злочинних оборудок і два авто, використовувані ділками для перевезення так званого “товару”, – йдеться у повідомленні.

Загальна вартість вилученого тютюну й устаткування для відповідного підпільного виробництва сягає понад 8 млн гривень.

Наразі слідчі встановлюють всіх учасників злочинної схеми. В судовому порядку вирішується питання накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, у листопаді поліція вилучила на Хмельниччині тютюнового фальсифікату на 1,3 млн грн. Загалом виявлено 5 тонн продукції.