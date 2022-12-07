На Чернігівщині вилучили понад 20 тон сировини та обладнання для “кримінальних” цигарок

У межах операції “Акциз”, яку нині проводить Національна поліція, з незаконного обігу вилучено понад 20 тон сировини і обладнання для виготовлення “кримінальних” цигарок.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
Діяльність підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнової продукції вдалося припинити у Чернігівській області.
“Також доказами діяльності цеховиків стало устаткування для незаконного виготовлення тютюнової продукції, кошти в розмірі понад 40 тис. євро, отримані від злочинних оборудок і два авто, використовувані ділками для перевезення так званого “товару”, – йдеться у повідомленні.
Загальна вартість вилученого тютюну й устаткування для відповідного підпільного виробництва сягає понад 8 млн гривень.
Нагадаємо, у листопаді поліція вилучила на Хмельниччині тютюнового фальсифікату на 1,3 млн грн. Загалом виявлено 5 тонн продукції.