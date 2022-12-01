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До суду направлено обвинувальний акт у справі Майдану стосовно екскерівника ДАІ, - ОГ

Ймовірно мова йде про Анатолія Курінного.

До суду направлено обвинувальний акт у справі Майдану стосовно екскерівника ДАІ, - ОГ
Фото: Макс Левин

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника столичного Управління ДАІ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За версією слідства, обвинувачений організував складання інспекторами ДАІ неправдивих офіційних документів про нібито невиконання вимоги про зупинку особами, у тому числі активістами громадського руху "Автомайдан", які 29 грудня 2013 року здійснювали автопробіг в напрямку резиденції колишнього Президента України в Межигір’ї", - йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду судами завідомо неправдивих офіційних документів у січні-лютому 2014 року притягнуто до адміністративної відповідальності як учасників автопробігу, так і власників транспортних засобів, які не брали у ньому участь. У подальшому частину таких рішень судів скасовано судом апеляційної інстанції.

Колишньому правоохоронцю інкримінують ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Пресслужба не вказує імені фігуранта, проте джерела повідомляють, що мова йде про Анатолія Курінного.

Нагадаємо, у жовтні суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього начальника Київського управління ДАІ, який у 2013-му організував тиск на автомайданівців.

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