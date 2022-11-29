Трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомили про підозру у держзраді. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.
Підозрювані, двоє з яких займали керівні посади в державній установі, після захоплення Херсона перейшли на бік ворога.
Вони погодились служити в окупаційному правоохоронному органі -– так званому "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Один із громадян обійняв посаду так званого помічника начальника по роботі з громадськістю, а інші двоє стали старшими оперуповноваженими.
Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного із відділень "Північної виправної колонії № 90", який перед звільненням Херсону від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців.