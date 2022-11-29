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Трьох працівників Херсонського СІЗО підозрюють у держзраді

Двоє з них займали керівні посади в державній установі.

Трьох працівників Херсонського СІЗО підозрюють у держзраді
Фото: Офіс генпрокурора

Трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомили про підозру у держзраді. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Підозрювані, двоє з яких займали керівні посади в державній установі, після захоплення Херсона перейшли на бік ворога. 

Вони погодились служити в окупаційному правоохоронному органі -– так званому "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Один із громадян обійняв посаду так званого помічника начальника по роботі з громадськістю, а інші двоє стали старшими оперуповноваженими.

Фото: Офіс генпрокурора
Отримавши “посади” та одягнувши форми з позначками “Z” й іншою атрибутикою РФ, вони діяли в порушення міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими. За непокору окупантам до утримуваних застосовувався психологічний та фізичний тиск.
Фото: Офіс генпрокурора
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, а оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного із відділень "Північної виправної колонії № 90", який перед звільненням Херсону від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців.

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