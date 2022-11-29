Поліція Херсонщини розслідує випадки співпраці з окупантами

Жителі Херсона повідомляють також про тих, хто голосував за приєднання до РФ.

Поліція Херсонської області відкрила кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності у відношенні жительки Генічеську. За інформацією правоохоронців, жінка перейшла на бік ворога та добровільно зайняла посаду "директора міської школи".

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У місті Генічеськ встановлені особи чотирьох місцевих жителів, серед яких є колишні депутати міськради, які нині активно співпрацюють з окупаційною владою. Є інформація, що колаборанти заволоділи трьома базами відпочинку та усім наявним там майном”, - додали в поліції.

Також жителі Херсона повідомляють в поліцію про осіб, які брали участь у псевдореферендумі та голосували за приєднання до Росії. Така інформація ретельно перевіряється, збираються фото та відеодокази, свідчення жителів міста.

Нагадаємо, у Херсоні викрито громадянина, який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.