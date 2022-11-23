У Херсоні затримали чоловіка, який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування

Його взяли під варту на 60 днів.

У Херсоні викрито громадянина, який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Херсона за участь у проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

З 23 по 27 вересня 2022 року чоловік роздавав мешканцям селища Текстильників Дніпровського району так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.

Після цього він передав їх голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшого підрахунку.

Правоохоронці затримали чоловіка у звільненому від загарбників місті.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

“Прокуратура продовжує роботу з виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб причетних до проведення псевдореферендуму”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, СБУ встановила ще 11 організаторів російського псевдореферендуму в окупованих містах Запорізької області