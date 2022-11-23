Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ГоловнаПраво

У Херсоні затримали чоловіка, який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування

Його взяли під варту на 60 днів.

У Херсоні затримали чоловіка, який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування
Фото: glavcom.ua

У Херсоні викрито громадянина, який роздавав бюлетені для проведення незаконного голосування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Херсона за участь у проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

З 23 по 27 вересня 2022 року чоловік роздавав мешканцям селища Текстильників Дніпровського району так звані бюлетені для проведення незаконного голосування. 

Після цього він передав їх голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшого підрахунку.

Правоохоронці затримали чоловіка у звільненому від загарбників місті.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

“Прокуратура продовжує роботу з виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб причетних до проведення псевдореферендуму”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, СБУ встановила ще 11 організаторів російського псевдореферендуму в окупованих містах Запорізької області

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також