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Перед судом постане правоохоронець, який займався незаконним прослуховуванням, - ДБР

Він вимагав і отримав майже 6 тис. доларів США за прослуховування.

Перед судом постане правоохоронець, який займався незаконним прослуховуванням, - ДБР
Фото: РБК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який займався незаконним прослуховуванням телефонних розмов та продавав їх замовникам. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що правоохоронець вимагав і отримав майже 6 тис. доларів США за прослуховування, хоча безпосередньо не мав такої технічної можливості. Зате він зміг скопіювати зі свого службового комп’ютера інформацію про деталізацію телефонних з’єднань чоловіка, за яким він незаконно слідкував", - йдеться у повідомленні.

Вартість "послуг" правоохоронця становила 400 доларів США на добу за прослуховування телефону, 300 - за надання телефонного трафіку інформацію про адресатів дзвінків та геолокацію у момент розмов.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 163 КК України (порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку, вчиненого службовою особою), ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища), ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому).

Нагадаємо, десять років проведе за ґратами правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельне ДТП на Київщині.

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