СБУ затримала у Тернополі іноземця, якого розшукує Інтерпол

Він намагався створити кримінальне угруповання в Україні.

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. У результаті спецоперації в Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Затриманим виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя.

Крім того, зловмисник намагався створити на Заході України власне кримінальне угруповання для здійснення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів.

Таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і "піднятись у статусі" злочинної ієрархії.

Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його.

Наразі вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України.

Заходи з викриття іноземного злочинця проводили оперативники СБУ Тернопільської області спільно з Державною міграційною службою.

Раніше повідомлялось, що СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке під виглядом правоохоронців грабувало харків'ян. До складу банди входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.