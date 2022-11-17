СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на загарбників у період окупації регіону

Він займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали на деокупованій території Херсонщини місцевого депутата від забороненої в Україні партії «опозиційна платформа - за життя», який працював на рашистів у період окупації регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Чоловік добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному так званому "Министерстве внутренних дел Херсонской области РФ"», - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Там він працював у відділі «боротьби з економічними злочинами», який займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

Фото: СБУ

Наразі його затримано і повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Досудове розслідування триває і слідчі СБУ збирають усі можливі докази, щоб притягнути його до відповідальності.

Заходи з викриття колаборанта здійснювали слідчі Головного слідчого управління та оперативники Херсонського Управління СБУ у співпраці з Нацполіцією та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, поліція Херсонщини запустила чатбот для виявлення злочинів РФ. Під контролем поліції перебувають 182 населені пункти області.

Крім того, на Херсонщині діють десять мобільних груп прокурорів та слідчих, які документують злочини росіян. Кількість таких груп зросте втричі.