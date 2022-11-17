Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на загарбників у період окупації регіону

Він займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на загарбників у період окупації регіону
Фото: СБУ

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали на деокупованій території Херсонщини місцевого депутата від забороненої в Україні партії «опозиційна платформа - за життя», який працював на рашистів у період окупації регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Чоловік добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному так званому "Министерстве внутренних дел Херсонской области РФ"», - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Там він працював у відділі «боротьби з економічними злочинами», який займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

Фото: СБУ

Наразі його затримано і повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Досудове розслідування триває і слідчі СБУ збирають усі можливі докази, щоб притягнути його до відповідальності.

Заходи з викриття колаборанта здійснювали слідчі Головного слідчого управління та оперативники Херсонського Управління СБУ у співпраці з Нацполіцією та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, поліція Херсонщини запустила чатбот для виявлення злочинів РФ. Під контролем поліції перебувають 182 населені пункти області.

Крім того, на Херсонщині діють десять мобільних груп прокурорів та слідчих, які документують злочини росіян. Кількість таких груп зросте втричі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також