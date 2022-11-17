В Одеській області без світла – близько 70% споживачів

В Одесі мешканці мають світло приблизно по дві години на день.

В Одеській області внаслідок російських ударів 15 і 17 листопада без світла залишаються близько 70% абонентів ДТЕК. У решти електроенергія є, оскільки на їхніх лініях є важливі обʼєкти.

В Одесі в більшості мешканців світло є приблизно по дві години на день. Про це речник Одеської ОВА Братчук написав у Телеграм.

"За словами гендиректора ДТЕК Одеські електромережі, руйнування – дуже серйозні, тож електроенергії не буде до стабілізації ситуації", – написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія вдарила по обʼєкту в Одеській області. Поранень зазнала одна цивільна людина. Пошкоджено логістичний центр.