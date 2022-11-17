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В Одеській області без світла – близько 70% споживачів

В Одесі мешканці мають світло приблизно по дві години на день. 

В Одеській області без світла – близько 70% споживачів
Фото: EPA/UPG

В Одеській області внаслідок російських ударів 15 і 17 листопада без світла залишаються близько 70% абонентів ДТЕК. У решти електроенергія є, оскільки на їхніх лініях є важливі обʼєкти.

В Одесі в більшості мешканців світло є приблизно по дві години на день. Про це речник Одеської ОВА Братчук написав у Телеграм. 

"За словами гендиректора ДТЕК Одеські електромережі, руйнування – дуже серйозні, тож електроенергії не буде до стабілізації ситуації", – написав він. 

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія вдарила по обʼєкту в Одеській області. Поранень зазнала одна цивільна людина. Пошкоджено логістичний центр. 

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