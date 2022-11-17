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Мета Росії - принести українцям якомога більше болю і страждань, - Зеленський

Президент опублікував відео ракетних ударів.

Мета Росії - принести українцям якомога більше болю і страждань, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський оприлюднив відео ранкового ракетного удару по Дніпру.

Про це йдеться на офіційному каналі президента на Telegram.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - написав він повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія здійснила черговий масований обстріл України. Серед обстріляних міст - Дніпро. Повідомляється про влучання в інфраструктурні об'єкти та постраждалих.

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