Володимир Зеленський оприлюднив відео ранкового ракетного удару по Дніпру.

Про це йдеться на офіційному каналі президента на Telegram.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - написав він повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія здійснила черговий масований обстріл України. Серед обстріляних міст - Дніпро. Повідомляється про влучання в інфраструктурні об'єкти та постраждалих.