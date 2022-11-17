СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який "наводив" російські ракети на енергетичні об’єкти Вінниччини

Відставний військовий був завербований ГРУ на початку 90-х після звільнення з армії та переведений в "режим очікування".

Контррозвідка Служби безпеки викрила "розконсервованого" агента головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ) в ході багатоетапної спецоперації у Вінницькій області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території регіону", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, агент передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення.

Саме за його "наведенням" окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента, чим запобігли спробі передачі до РФ координат українського енергооб’єкту.

Затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії та поселився на Вінниччині.

За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в "режим очікування".

На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського гру і запросив "допомогу" в проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зрадник погодився на "пропозицію" та отримав ворожі завдання.

Для виконання яких він приховано спостерігав за українськими об’єктами, здійснюючи їхню фото- та відеофіксацію.

"Отримані відомості ним передавались до РФ через заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах з медіа файлами", – інформує спецслужба.

Фото: СБУ

Під час обшуку за місцем проживання агента ворожої спецслужби правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським "куратором".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями стало відомо, що під час стабілізаційних заходів у Херсоні Служба безпеки України знайшла списки агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими окупантами.