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У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 83 110 осіб

Учора українські військові знищили ще 400 росіян.

У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 83 110 осіб
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Минулої доби, 16 листопада, Збройні сили України ліквідували близько 400 окупантів, сім танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 878 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 474 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

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