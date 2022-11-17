У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 83 110 осіб

Минулої доби, 16 листопада, Збройні сили України ліквідували близько 400 окупантів, сім танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 878 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,

артилерійських систем – 1 860 (+0) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6),

крилаті ракети ‒ 474 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.