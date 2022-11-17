У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 83 110 осіб

Минулої доби, 16 листопада, Збройні сили України ліквідували близько 400 окупантів, сім танків і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 878 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6),
- крилаті ракети ‒ 474 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.